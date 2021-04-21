Почти половина всех субсидий перевозчикам пришлась на оплату лизинга воздушных судов Фото: Владимир Жабриков

В течение четырех лет, с 2017 по 2020 год, авиакомпания «Ямал», основной долей которой владеет окружное правительство, получила бюджетных субсидий на общую сумму 9,9 млрд рублей. Как сообщила Счетная палата ЯНАО на своем официальном сайте, это 88% от общего объема субсидий на организацию перевозок населения воздушным транспортом.

«Субсидии на организацию транспортного обслуживания населения воздушным транспортом в 2017—2020 году, 11,3 млрд рублей. 88% общего объема субсидий предоставлено АО «АТК «Ямал» (9,9 млрд рублей)», — сообщается на сайте Счетной палаты ЯНАО. При этом почти половина всех денег, выделенных авиаперевозчикам, (49%) пошли на компенсации лизинга или аренды воздушных судов.

В ходе заседания коллегии Счетной палаты, на котором были озвучены данные, также было сообщено, что инспекторы выявили ряд нарушений, допущенных получателями субсидий на организацию воздушных перевозок. Это позволило возвратить в бюджет автономного округа более 30 млн рублей.

Оперативно получить комментарий пресс-службы АТК «Ямал» не удалось. Вопросы были направлены представителям компании по электронной почте, на момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что гендиректор «Ямала» Василий Крюк в числе прочих депутатов законодательного собрания ЯНАО задекларировал свои доходы и имущество за 2020 год. Несмотря на экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, глава авиакомпании официально заработал почти 87 млн рублей. В 2020 году топ-менеджер занял первое место в рейтинге Forbes как самый крупный землевладелец среди госслужащих РФ.