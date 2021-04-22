Шойгу приказал отвести войска от границы с Украиной

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Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург, шойгу сергей
Сергей Шойгу во время визита в Крым призвал отвести войска от границы с Украиной Фото:

Войска РФ, переброшенные к границе с Украиной, должны вернуться на места дислокации 23 апреля. Соответствующий приказ выпустил министр обороны России Сергей Шойгу во время визита в Крым.

«Мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах», — цитирует ТАСС Шойгу. Он подчеркнул, что это связано с успешным выполнением проверки армии РФ. Войска вернутся на пункты постоянной дислокации 23 апреля.

Шойгу заявил, что войска РФ способны обеспечить надежную защиту страны. Министр обороны объявил о своем решении во время прилета в Крым, где проходило совещание по итогам учений в Южном и Западном военных округах.

Ранее сообщалось, что Россия стянула войска к границе с Украиной. На заседании Совбеза ООН представитель РФ заявил, что Россия не стремится к эскалации конфликта с Украиной, передает «Национальная служба новостей». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что война в Донбассе не начинается только благодаря действиям России.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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