Шойгу приказал отвести войска от границы с Украиной

Войска РФ, переброшенные к границе с Украиной, должны вернуться на места дислокации 23 апреля. Соответствующий приказ выпустил министр обороны России Сергей Шойгу во время визита в Крым.
«Мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах», — цитирует ТАСС Шойгу. Он подчеркнул, что это связано с успешным выполнением проверки армии РФ. Войска вернутся на пункты постоянной дислокации 23 апреля.
Шойгу заявил, что войска РФ способны обеспечить надежную защиту страны. Министр обороны объявил о своем решении во время прилета в Крым, где проходило совещание по итогам учений в Южном и Западном военных округах.
Ранее сообщалось, что Россия стянула войска к границе с Украиной. На заседании Совбеза ООН представитель РФ заявил, что Россия не стремится к эскалации конфликта с Украиной, передает «Национальная служба новостей». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что война в Донбассе не начинается только благодаря действиям России.
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