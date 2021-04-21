21 апреля 2021

Суды в ХМАО вынесли решение по участникам митингов за Навального

© Служба новостей «URA.RU»
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Несогласованный митинг в поддержку Навального. Сургут, полиция на митинге
Участникам несанкционированных митингов суды назначили штрафы Фото:

В Ханты-Мансийске участники несогласованного с властями митинга в поддержку блогера Алексея Навального получили штрафы. Дела об административных правонарушениях рассмотрел районный суд. Об этом URA.RU рассказали в суде региональной столицы.

«Ханты-Мансийским районным судом вынесено решение в отношении четверых местных граждан, обвиняемых по ст. 20.2 ч.5 КоАП (нарушение законодательства о митингах — прим. ред.). Каждому назначен штраф в размере 10 тысяч рублей», — прокомментировали в районном суде.

Также объявлено решение по административному делу в отношении двух жителей Нижневартовска, которые проходили по той же статье. «Каждому из обвиняемых назначен штраф в размере 10 тысяч рублей», — рассказали агентству в городском суде. В Нефтеюганском городском суде URA.RU сообщили, что дело в отношении одного участника несанкционированного митинга только поступило в суд. Рассмотрят его в ближайшие время. Таким образом, суды ХМАО оштрафовали 9 из 10 человек. Еще один ожидает решения суда в Нефтеюганске.

Ранее URA.RU писало, что сургутским городским судом вынесено решение в отношении участников акций протеста. Трое местных жителей получили штрафы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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