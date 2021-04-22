В КПРФ предложили Зюганову уйти в отставку

Рядовые представители КПРФ из региональных ячеек выпустили открытое обращение ко всем членам партии, в котором заявили о расколе в их рядах и предложили лидеру партии Геннадию Зюганову отказаться от занимаемой должности. Письмо опубликовал в соцсетях один из коммунистов Хакасии Виктор Максимов.
«Если Зюганов не способен справиться с нарастающими проблемами, то пусть уходит. Свято место пусто не бывает», — говорится в опубликованном Максимовым обращении. В качестве проблем, приведших к расколу в партии, хакасский коммунист называет «заигрывание с властью» и неспособность руководства выработать новую стратегию.
Обращение выпущено накануне XVIII съезда компартии, который пройдет в Москве 24 апреля. По предположению Максимова, на самом съезде вместо объективного анализа возможного раскола в КПРФ будет представлен отчетный доклад, содержащий «минимум самокритики».
«Треск о пороках капитализма и власти лишь камуфляж, чтобы скрыть глубокие трещины в здании самой партии. Мы убеждены, что КПРФ в глубоком кризисе. Мы теряем симпатии общества», — говорится в обращении. Автор подчеркивает, что борьбу против антинародного режима заменила борьба за депутатские мандаты, а сама КПРФ утрачивает классовый характер и превращается в обычную парламентскую партию. Под опубликованным Максимовым в «Одноклассниках» обращением подписались коммунисты из многих регионов страны.
Информационное агентство URA.RU направило в пресс-службу партии официальный запрос с просьбой прокомментировать обращение Максимова. На момент публикации ответ не поступил.
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