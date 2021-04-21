21 апреля 2021
20 апреля 2021

Пермяки определились с местом установки нового памятника

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, осень. Тюмень, розы, цветы на монументе
Стелу «Город трудовой доблести» установят на площади Карла Маркса Фото:

Жители Перми определились с местом установки стелы, которая увековечивает заслуги пермяков, внесших вклад в Победу. Она разместится на площади Карла Маркса в Свердловском районе, сообщается на сайте губернатора и правительства края.

«На портале „Управляем вместе“ завершено голосование по выбору места размещения стелы „Пермь — город трудовой доблести“ которое было организовано по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Лидером в голосовании стала площадь Карла Маркса. За эту площадку было отдано наибольшее число голосов — 37%», — говорится на сайте.

По словам главы Перми, закладка камня будущей стелы намечена на начало мая. К памятнику организуют подходы, чтобы жители имели возможность возложить к нему цветы. Указ о присвоении Перми «Город трудовой доблести» президент России Владимир Путин подписал в июле 2020 года. Сейчас на получение на почетного звания претендуют и другие города края: Лысьва, Нытва, Кизел, Соликамск и Березники.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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