В Тюмени пройдет новая акция, не согласованная с властями

Собрание противников строительства завода ферросплавов назначено на май Фото: «Златоустовский рабочий»

В Тюмени пройдет собрание против строительства завода ферросплавов. Об этом URA.RU рассказал его инициатор Владимир Осейчук. Он уточнил, что встреча пройдет в формате общественных слушаний, поэтому не требует согласования с городской администрацией

«Мы выступаем против строительства нового завода в Антипино, поскольку мы уже и так окружены многочисленными заводами. На эту встречу также приглашены губернатор Тюменской области Александр Моор, глава города Руслан Кухарук, исполнительный директор завода и депутаты. Уточню, что мы проводим не митинг, а, именно, собрание. При проведении собрания подавать в администрацию города уведомлений не нужно», — пояснил он URA.RU.

Исполнительный директор ООО «Тюменский завод ферросплавов» Владимир Завражнов в беседе с агентством сообщил, что представители компании готовы принять участие в этой встрече. «На самом деле, мы сами были бы рады встретиться и пообщаться с тюменцами. Нам хотелось бы донести до них информацию о том, насколько завод экологичен, какие будут использоваться технологии, что мы будем производить, и так далее. У нас не будет ни черного дыма, ни кокса, ни угля. Нам хочется доказать людям, что существует не только черная, но и белая металлургия. И мы планируем ею заниматься», — сообщил Завражнов агентству.

В городской комитет по делам национальностей отправлен запрос. Ранее URA.RU писало о том, что жители тюменских микрорайонов Новоантипинский, Антипино, Зайково, Быково, Гилево и Лесобаза выступили против строительства завода ферросплавов.