21 апреля 2021

«Последнему тагильскому мужику» нашли замену. Инсайд URA.RU подтвердился

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Рабочая поездка полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Николая Цуканова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Нижний Тагил. Свердловская область, балыбердин алексей
Претендент на мандат Алексея Балыбердина в Госдуме выдвинулся на праймериз Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Директор «Уралвагонзавода» (УВЗ) по персоналу Константин Захаров выдвинулся на праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в Госдуму РФ. Как сообщили URA.RU в исполкоме регионального отделения ЕР, он намерен участвовать в выборах по Нижнетагильскому одномандатному округу. Ожидается, что Захаров отнимет мандат у Алексея Балыбердина — одного из «тагильских мужиков» экс-полпреда Игоря Холманских.

«Константин Захаров подал документы на предварительное голосование. В Госдуму по Нижнетагильскому одномандатному округу», — рассказал замглавы исполкома — начальник пресс-службы Максим Бестфатер. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор Евгений Куйвашев встретился с гендиректором УВЗ Александром Потаповым и согласовал выдвижение Захарова. В департаменте региональной информполитки эту информацию комментировать не стали, до Константина Захарова дозвониться не удалось.

В настоящее время Нижний Тагил в Госдуме представляет Алексей Балыбердин, который прошел в парламент на пике популярности нижнетагильского проекта «В защиту человека труда». Это движение зародилось, когда начальник цеха УВЗ (впоследствии — уральский полпред) Игорь Холманских предложил Владимиру Путину приехать в Москву с рабочими завода и подавить протесты оппозиции силами этих «тагильских мужиков». С уходом Холманских из политики, проект свернули.

Как сообщали источники агентства, за отказ от борьбы за место в Госдуме Балыбердину предлагают мандат областного депутата или должность в исполнительной власти региона. «До конца приема заявок на праймериз осталось еще больше недели. Подержу интригу», — прокомментировал Алексей Балыбердин.

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