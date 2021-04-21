Федеральная чиновница провела ревизию гигантов ТЭК в ЯНАО

Глава Росприроднадзора планировала визит в ЯНАО почти год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и руководитель Росприродзора Светлана Радионова посетили 21 апреля одно из крупнейших нефтегазоконденсатных месторождений региона — Новопортовское. Об этом сообщил telegram-канал «Пул 89», который считают связанным с окружными властями.

«Дмитрий Артюхов и Светлана Радионова побывали на одном из крупнейших нефтегазоконденсатных месторождений на Ямале — Новопортовском. Там сейчас работает 7 буровых установок — по завершении деятельности в течение 11 месяцев компания должна очистить участок. Технологии утилизации прошли государственную экологическую экспертизу», — говорится в сообщении. Следующим пунктом совместной программы стал визит на ледокол «Андрей Вилькицкий», который максимально близко подошел к терминалу «Ворота Арктики».

После окончания поездки глава региона и руководитель федерального ведомства запланировали встречу с журналистами, тем не менее никакой информации местным СМИ пока не предоставлено. «Толком никто ничего не знает. Такое чувство, что это чисто сделано для тусовки федералов и губернатора. Многие ответственные чиновники сами не в курсе, какие у Радионовой планы и куда она поедет дальше», — сообщили источники URA.RU во властных структурах.

При этом, по данным пресс-службы Росприроднадзора, только за пять месяцев проверок предприятий ТЭК в Арктической зоне, было выявлено 1786 нарушений, возбуждено больше 400 административных дел. «Сегодня на 95 объектов наложено более 17,5 млн рублей штрафов», — приводятся в сообщении слова Радионовой.

Ранее руководитель Росприроднадзора сообщала, что посетит Ямал в апреле. Радионова планировала приехать в ЯНАО еще в начале прошлого года, однако поездку пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. Тем не менее ревизоры ведомства проверили работу ряда предприятий ТЭК осенью 2020 года.