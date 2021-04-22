Зеленский раскрыл цели армии России на границе с Украиной

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский заявил, что стремится к миру на Украине Фото:
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Война на Украине

Россия отвела войска от границы с Украиной для снятия напряженности в Донбассе. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

«Уменьшение численности войск на нашей границе пропорционально снижает напряжение», — написал Зеленский в своем twitter-аккаунте. Он отметил, что уменьшение количества войск России вблизи Донбасса позволяет провести деэскалацию ситуации на юго-востоке Украины.

Зеленский рассказал, что Киев стремится к миру в Донбассе. Также он поблагодарил международных партнеров, которые помогают разрешать конфликт Украины с ДНР и ЛНР.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал отвести войска России от границы с Украиной. Войска вернутся на пункты постоянной дислокации 23 апреля, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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