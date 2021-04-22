Роспотребнадзор: вызовут ли российские штаммы новую волну COVID

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В Роспотребнадзоре отметили, что сибирский и северо-западный штамм коронавируса не повлияют на всплеск заболевания Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Роспотребнадзоре отметили, что выявленные российские штаммы коронавируса не должны вызвать новую волну заболевания. Об этом URA.RU заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«Едва ли стоит опасаться, что эти штаммы могут вызвать новую волну заболевания. Применяемые в Российской Федерации вакцины против COVID-19 эффективны в отношении новых российских штаммов», — подчеркнул Хафизов.

Эксперт добавил, что мутации в геноме SARS-CoV-2 происходят постоянно, и процесс этот нормальный. Он также подчеркнул, что пока нет данных о том, что мутации в двух российских штаммах как-то влияют на тяжесть протекания заболевания или хуже нейтрализуются антителами.

Ранее стало известно, что в России начали формироваться сразу два новых штамма коронавируса — сибирского и северо-западного варианта. По мнению инфекционистов, они могут в первую очередь затронуть тех граждан, которые оказались не восприимчивы к COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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