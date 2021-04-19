Роспотребнадзор: в России формируются собственные штаммы COVID

Анна Попова объявила о формировании российских штаммов коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России начали формироваться сразу два новых штамма коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на общем собрании отделения медицинских наук РАН.

«Мы видим формирование сибирского варианта, мы видим формирование северо-западного варианта», — приводит слова Поповой телеканал 360. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что схожие по описанию штаммы не обнаружены пока ни в одной стране. Материалы о них она пообещала предоставить по готовности.

Также в стране зафиксировано 192 случая заражения британским штаммом коронавируса и 21 — южноафриканским. Тем не менее, ситуация с COVID сейчас стабилизируется, отметила глава Роспотребнадзора. Россия на 87-м месте по среднесуточной заболеваемости.

За сутки 19 апреля в России коронавирусом заразились 8,5 тысячи человек, отмечает агентство Nation News. Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила о тревожной ситуации с коронавирусом в мире.