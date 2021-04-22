Врач Тимаков: кто рискует заразиться российскими штаммами COVID

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Евгений Тимаков отметил, что к российским штаммам коронавируса будут восприимчивы еще не болевшие Фото:
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Коронавирус COVID-19

Новые подвиды коронавируса сибирский и северо-западный, которые начали формироваться в России, затронут тех граждан, которые оказались не восприимчивы к COVID-19. Об этом заявил в беседе с URA.RU главный врач многопрофильного медицинского центра «Лидер медицина», инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.

«В стране в настоящий момент еще не сформировалась иммунная прослойка населения, и если у этих вирусов получится распространиться, и если мы завезем активно британский штамм, люди, которые не были восприимчивы к старым, могут заболеть новым штаммом», — подчеркнул Тимаков.

Врач отметил, что задачей коронавируса является не убить человека, а захватить как можно больше людей и обойти иммунные барьеры, отсюда и происходят мутации. Сейчас, по словам инфекциониста, в стране уже более 5000 мелких изменений вируса, и начал формироваться новый подвид COVID-19. Но пока коронавирус не может замаскировать С-белок, на который настроены вакцины. Следовательно, препараты смогут справиться и с новыми штаммами.

О том, что вакцина поможет в борьбе с сибирским и северо-западным подвидом коронавируса, заявил в беседе с URA.RU и бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог, Николай Малышев. «Ничего тут страшного нет, штаммы все время появляются, и считается, что какие бы изменения не происходили, если они не касаются шиповидной области (шиповидного белка), вакцины против них будут помогать», — подчеркнул он. При этом эксперт отметил, что про сибирский и северо-западный вирус пока известно мало, их только обнаружили.

Ранее стало известно, что в России начали формироваться сразу два новых штамма коронавируса — сибирского и северо-западного варианта. Об этом на общем собрании отделения медицинских наук РАН заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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