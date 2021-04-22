Сургутские родители не смогли попасть на выпускные в детсад Фото: Илья Московец © URA.RU

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Сургутские родители возмущены тем, что они не смогли попасть на выпускные в детсады, несмотря на снятие запрета, озвученное на заседании оперштаба с участием губернатора Югры Натальи Комаровой. Об этом URA.RU на условиях анонимности сообщил один из родителей.

«У нас ребенок ходит в детский сад „Метелица“. На заседании оперштаба губернатор [Югры Наталья Комарова] разрешила, чтобы один из родителей присутствовал на выпускном. Но нам сказали, что официальных бумаг на этот счет так и не пришло. Потом начались ссылки на карантин по другим заболеваниям. В итоге на утренник мы так и не попали из-за бюрократических проволочек, хотя очень хотели», — возмущается собеседник агентства. Он также добавил, что, по имеющейся у него информации, и в других сургутских детсадах у родителей есть аналогичные сложности.

В социальных сетях мэрия Сургута заявила, что ситуация коснулась двух выпускных групп в детсаду «Метелица»: «В группе „Ромашка“ утренник по согласованию с родителями перенесен. В данный момент руководитель детского сада проводит встречу с родителями группы „Югорка“ по вопросу необходимости переноса утренника на более поздний срок в связи с карантинными мероприятиями».

Ранее URA.RU сообщало, что родители смогли добиться от властей ХМАО снятия ограничений на посещение выпускных. Губернатор Югры Наталья Комарова дала указание главам муниципалитетов на этот счет прямо во время заседания оперштаба.