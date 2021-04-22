Диетолог Кадырова рассказала об опасности первых весенних грибов

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Бывший военный полигон Ялунино, грибы
Первые съедобные весенние грибы могут содержать в себе яд Фото:

Первые весенние грибы — сморчки, строчки, сморчковые шапочки — могут быть опасны для здоровья человека из-за содержания в них ядовитых веществ. Об этом заявила врач-диетолог министерства здравоохранения Краснодарского края Лейла Кадырова.

«Частично ядовитые вещества можно убрать при обработке. Эти грибы обязательно тщательно моются и очень долго отвариваются. Но нельзя гарантировать, что даже после обработки грибов вы избавитесь от всех негативно влияющих на организм веществ», — рассказала Кадырова в беседе с изданием «Ридус».

Врач-диетолог добавила порталу, что первые весенние грибы способны накапливать соли тяжелых металлов, а также восприимчивы к выхлопам из машин, поэтому их нельзя покупать вдоль трасс. Лучше приобретать их у проверенных людей, либо в магазинах. Не рекомендованы сморчки и строчки людям в возрасте, аллергикам, маленьким детям и тем, кто имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом.

По словам Кадыровой, грибы содержат трегалозу (углевод из группы невосстанавливающих дисахаридов), к которому есть непереносимость у большого количества людей. Однако, несмотря на многие ограничения, сморчки, строчки, сморчковые шапочки являются богатым источником хорошего полноценного белка.

Ранее диетологи отмечали, что грибная закуска является хорошим сорбентом, позволяющим не пьянеть. Так как в растениях содержится большое количество хитозана.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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