Диетолог назвала закуску, позволяющую не пьянеть

Грибная закуска является хорошим сорбентом, который поможет не пьянеть. Об этом рассказала врач-диетолог и член Ассоциации диетологов Марина Макиша.
«В любых грибах в большом количестве содержится вещество, которое называется хитозан — это категория пищевых волокон, которые являются хорошими сорбентами», — объяснила Макиша агентству «Москва». Сорбенты, в свою очередь, снижают степень опьянения.
Однако в хитозан таит в себе опасность. Он состоит из нерастворимых пищевых волокон и дает большую нагрузку на пищеварение. Поэтому стоит есть не более 150 грамм грибов в день, чтобы не навредить здоровью.
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