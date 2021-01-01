01 января 2021

Диетолог назвала закуску, позволяющую не пьянеть

© Служба новостей «URA.RU»
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Осенняя природа, разное Курган, грибы, опята
Грибы являются хорошим сорбентом и помогают не пьянеть Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Грибная закуска является хорошим сорбентом, который поможет не пьянеть. Об этом рассказала врач-диетолог и член Ассоциации диетологов Марина Макиша.

«В любых грибах в большом количестве содержится вещество, которое называется хитозан — это категория пищевых волокон, которые являются хорошими сорбентами», — объяснила Макиша агентству «Москва». Сорбенты, в свою очередь, снижают степень опьянения.

Однако в хитозан таит в себе опасность. Он состоит из нерастворимых пищевых волокон и дает большую нагрузку на пищеварение. Поэтому стоит есть не более 150 грамм грибов в день, чтобы не навредить здоровью.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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