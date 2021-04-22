22 апреля 2021

Вдова Караченцова потребовала увеличить пенсии в РФ до 100 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Людмила Поргина хочет пенсию в 100 рублей Фото:

Российские пенсионеры должны получать по 100 тысяч рублей в месяц. Об этом заявила актриса и вдова Николая Караченцова — Людмила Поргина.

Артистка подсчитала, что сама на свою пенсию прожить бы не смогла, так как тратит гораздо больше. «Вот такая пенсия и должна быть: 100 тысяч! Не меньше! Чтобы наши люди могли купить путевку, например в Турцию», — заявила она в разговоре с «Собеседником».

По ее словам, в стране есть все ресурсы для этого. Поргина сравнила российских пенсионеров с пенсионерами Китая и европейских стран. Она возмутилась, что пожилые жители зарубежья могут позволить себе путешествия и счастливую старость, а российские вынуждены питаться хлебом и макаронами.

Ранее Людмила Поргина заявила, что недовольна пенсией в 53 тысячи рублей. Она также раскрыла доходы и оправдалась за отдых в Дубае. Обозревательница Лена Миро раскритиковала Поргину за, по ее словам, незаслуженную пенсию в 50 тысяч. На защиту актрисы встал художник Никас Сафронов. Он отметил, что актриса «достойна 150 тысяч».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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