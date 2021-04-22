22 апреля 2021

Коммунисты собираются открыть «Сталин-центры» во всех регионах РФ

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Коммунисты на Манежной площади, перед возложением цветов к могиле Сталина в годовщину его смерти. Москва, коммунисты, сталин, кпрф, митинг, коммунистическая партия
Первый центр появится в Нижегородской области Фото:

Нижегородские коммунисты 8 мая заложат первый камень в строительство в России Сталин-центра — музея, посвященного Иосифу Сталину. Планируется, что в дальнейшем подобные музеи появятся во всех регионах России. Об это говорится на сайте регионального отделения КПРФ.

«Строительство Сталин-центра на территории Нижегородской области должно стать первым шагом в открытии аналогичных музеев во всех субъектах России», — заявил первый секретарь Комитета НРО КПРФ Владислав Егоров. По его словам, это станет мощным импульсом для патриотического воспитания подрастающего поколения и поможет в борьбе с искажением и переписыванием истории.

Отмечается, что строительство центра является продолжением комплексного развития участка территории города Бора. «Сталин-центр» будет включать в себя залы, посвященные разным периодам жизни Генералиссимуса Советского Союза. По мнению коммунистов, Сталин за очень короткие сроки внес существенный вклад в развитие страны и спас планету от Третьей мировой войны.

Ранее также стало известно, что в Москве появится филиал «Ельцин Центра». Он откроется в усадьбе Долгоруковых-Бобринских на Малой Никитской улице, 12. Группа зданий была передана фонду «Президентский центр Б. Н. Ельцина» в 2007 году в долгосрочную аренду на 49 лет с условием ее полной реконструкции.

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© Служба новостей «URA.RU»
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