Россиянам без суда спишут 1,1 млрд рублей долгов

В рамках внесудебной процедуры банкротства, которая была запущенна осенью 2020 года, россиянам спишут 1,15 млрд рублей. Об этом сообщили в проекте «Федресурс».
Согласно данным на 20 апреля, упрощенную практику списания долгов проходят 3,3 тысячи россиян. «Общий объем задолженности граждан, которые сейчас проходят процедуру внесудебного избавления от долгов, составляет 1,15 млрд рублей. А средняя сумма — 348,8 тысяч», рассказал «Известиям» руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин.
По словам замминистра экономического развития Ильи Торосова, россияне недостаточно активно используют этот механизм. Он считает, что сейчас граждане бояться прибегать к новой для них процедуре из-за недостаточного информирования. Торосов добавил, что это вполне естественно, так как только в марте начали появляться первые завершенные процедуры.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил усовершенствовать процедуру банкротства россиян. Он отметил, что в первую очередь необходимо проверить ее доступность и простоту. Также в документе сказано, что процедуру могут усовершенствовать в случае необходимости. Поручение должны были выполнить до 1 марта 2021 года. Кроме того, Минэкономразвития РФ подготовило законопроект, который разрешит гражданам банкротиться во внесудебном порядке через «Госуслуги».
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