22 апреля 2021

Финансист рассказала, кому повысят пенсии в мае

© Служба новостей «URA.RU»
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с 1 мая пенсии повысят некоторым категориям россиян Фото:
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Пенсионная реформа в России

Прежде всего, с 1 мая на выплату индексированной пенсии могут рассчитывать работающие пенсионеры, которые прекратили свою трудовую деятельность несколько месяцев назад. Об этом рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

«Как правило, индексация их пенсий осуществляется с начала месяца, следующего за месяцем прекращения трудовой деятельности. Фактическое же получение ими индексированных пенсий происходит с задержкой около трех месяцев» — сообщили профессор агентству «Прайм».

Кроме того, в мае россияне продолжат получать социальную пенсию, проиндексированную на 3,4% с 1 апреля. По словам Плехановой, это касается тех, у кого отсутствует официально подтверждённый трудовой стаж для назначения страховой пенсии, а также лица с инвалидностью и потерявшие кормильца.

Также стало известно, что в России у двух категорий пожилых граждан с 1 мая может вырасти пенсия. Перерасчет ожидает членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работников угольной промышленности. Кроме того, Министерством труда РФ был разработан законопроект, упрощающий этим категориям граждан получение доплаты к пенсии. Также Минтруд изменит порядок получения пенсий для малочисленных народов Севера. Устанавливать социальные выплаты по старости теперь будут по специальному списку.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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