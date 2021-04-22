22 апреля 2021

Госавтоинспекция разработала новые ПДД

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Несанкционированная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. Курган, полиция, дпс, гаи, проверка документов
Нарушителей будут наказывать штрафами или лишением прав Фото:

Уже весной 2022 года инспекторы смогут штрафовать водителей за использование шипованных покрышек летом, защитные пленки на стеклах фар, а также за поврежденный бампер. ГИББ планирует расширить список технических неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.

«Подготовленный в МВД проект постановления правительства содержит новый „перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств“ (является приложением к ПДД)», — пишет «Коммерсант». Уточняется, что нарушителей будут наказывать штрафами в размере от 500 рублей до лишения прав.

В перечень нарушений войдут использование шипованных покрышек летом, мешающий обзору видеорегистратор, ошибки в бортовом компьютере, отсутствие цепей противоскольжения у водителей грузовиков, неработающие фароочистители и автокорректоры уровня фар. Кроме того, теперь закрепляется запрет на использование пленок на стеклах фар. Нарушением также станет отсутствие противосолнечных козырьков и подушек безопасности, ошибки неисправности двигателя или АКПП, сохраненные в памяти бортового компьютера, а также установка в легковых автомобилях «конструкций из стали или аналогичных материалов», выступающих за линию бампера.

Ранее Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который в пять раз увеличивает штраф за нарушения при проезде железнодорожных путей. Теперь нарушители должны будут заплатить 5 тысяч рублей. Кроме того, депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму проект, предлагающий устанавливать правила дорожного движения федеральным законом, а не постановлениями правительства. Также председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков заявил, что в России необходимо выделить оборудованные дорожки для электросамокатов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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