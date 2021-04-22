Соратник Горбачева обвинил Украину в развале СССР

Последняя попытка сохранить СССР провалилась из-за действий Леонида Кравчука и украинского руководства. Об этом заявил соратник первого президента СССР Михаила Горбачева, бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мироненко.
По его словам, в августе 1991 года первый президент Украины Леонид Кравчук отказался подписывать новый Союзный договор. Кравчук объяснил свои действия тем, что у него было решение Верховного Совета Украины не делать этого до осени.
«То есть к тому моменту сговор между Ельциным и Кравчуком уже состоялся, Горбачев это понял. Фактически этот поступок Кравчука предопределил катастрофу, которая произошла в конце 1991 года», — заявил Мироненко в беседе с «Лентой.ру». Он отметил, что если бы Украина повела себя по-другому, то, возможно, иначе поступил бы и Ельцин и Российская Федерация.
Кроме того, Мироненко подчеркнул, что уже нельзя было вернуть тех, кто к тому времени откололся, например прибалтов и Закавказье. Однако, по его словам, можно было попытаться сохранить основное ядро.
Ранее советник первого президента РФ Бориса Ельцина по политическим вопросам Сергей Станкевич высказался, что развал СССР был изначально заложен в его концепции, а распаду поспособствовала некомпетентность его руководства. Однако Станкевич отметил, что Горбачев стремился сохранить Союз, но ему просто не повезло. Сам Горбачев заявил, что распад Советского Союза нарушил волю народа.
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