22 апреля 2021
21 апреля 2021

В Тюменской области поймали поджигателя. Он чуть не спалил деревню

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС по тушению лесных пожаров и сельскохозяйственных палов. Челябинск, дым, пожар в поле, горит трава, огонь
Огонь от природного пожара добрался до одной из деревень Тобольского района Фото:

В Тюменской области задержали поджигателя травы, из-за которого могла сгореть деревня. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации Тобольского района. Огонь почти подобрался к населенному пункту, в другом случае от пламени начал гореть забор жилого дома.

«Задержан мужчина, который поджег сухую траву и спровоцировал крупный природный пожар. В Малозоркальцевском сельском поселении выгорело 10 га, огонь двигался к населенному пункту. Тушением занимались не только пожарные, но и глава поселения, а также жители села Малая Зоркальцева», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Тобольского района. Поджигателю грозит штраф.

Еще одного преступника сейчас ищут. Из-за его действий в Булашовском сельском поселении выгорело 3,5 гектара. «В опасности оказалась деревня Нижнерепина, куда пожар подошел вплотную. Загорелся забор жилого дома», — сообщили агентству в районной администрации.

Ранее URA.RU писало, что из-за природных пожаров в районах Тюменской области смог накрыл Тобольск. Люди пожаловались на запах гари и дымку, мешающие дышать.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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