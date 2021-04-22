Огонь от природного пожара добрался до одной из деревень Тобольского района Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области задержали поджигателя травы, из-за которого могла сгореть деревня. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации Тобольского района. Огонь почти подобрался к населенному пункту, в другом случае от пламени начал гореть забор жилого дома.

«Задержан мужчина, который поджег сухую траву и спровоцировал крупный природный пожар. В Малозоркальцевском сельском поселении выгорело 10 га, огонь двигался к населенному пункту. Тушением занимались не только пожарные, но и глава поселения, а также жители села Малая Зоркальцева», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Тобольского района. Поджигателю грозит штраф.

Еще одного преступника сейчас ищут. Из-за его действий в Булашовском сельском поселении выгорело 3,5 гектара. «В опасности оказалась деревня Нижнерепина, куда пожар подошел вплотную. Загорелся забор жилого дома», — сообщили агентству в районной администрации.

Ранее URA.RU писало, что из-за природных пожаров в районах Тюменской области смог накрыл Тобольск. Люди пожаловались на запах гари и дымку, мешающие дышать.