22 апреля 2021
21 апреля 2021

В курганском районе сгорела тысяча гектаров леса. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Горят леса. Село Иковка, лесной пожар
Причины возникновения пожара, по данным администрации, устанавливаются (архивное фото) Фото:

В Целинном районе (Курганская область) сгорело около тысячи гектаров березового и соснового леса. Об этом 22 апреля сообщили представители районной администрации в своей группе соцсети «ВКонтакте».

«Огонь с горящих полей сегодня угрожал селу Михалево. <…> По предварительным данным, сгорело около тысячи гектаров березового и соснового леса», — рассказали в администрации. Власти добавили, что устанавливаются причины возникновения пожара и виновные в нем.

В администрации отметили, что с помощью пожарных служб нескольких районов, представителей лесного хозяйства и сельхозтоваропроизводителей угроза населенным пунктам была устранена. «На месте развернут штаб МЧС и организовано патрулирование лесных массивов. Группы будут работать до полной ликвидации лесных и ландшафтных пожаров», — добавили представители власти.

С 23 апреля в Курганской области был введен особый противопожарный режим. По данным правительства региона, в 2021 году в области было зарегистрировано 34 лесных пожара и 204 поджога мусора и лесной травы.

21 апреля в Целинном районе сгорело 52 гектара леса. Тогда пожар произошел из-за поджога сухой травы.

Пожар тушили жители нескольких районов
Фото:
На месте был развернут штаб сотрудников МЧС
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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