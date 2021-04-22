Причины возникновения пожара, по данным администрации, устанавливаются (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Целинном районе (Курганская область) сгорело около тысячи гектаров березового и соснового леса. Об этом 22 апреля сообщили представители районной администрации в своей группе соцсети «ВКонтакте».

«Огонь с горящих полей сегодня угрожал селу Михалево. <…> По предварительным данным, сгорело около тысячи гектаров березового и соснового леса», — рассказали в администрации. Власти добавили, что устанавливаются причины возникновения пожара и виновные в нем.

В администрации отметили, что с помощью пожарных служб нескольких районов, представителей лесного хозяйства и сельхозтоваропроизводителей угроза населенным пунктам была устранена. «На месте развернут штаб МЧС и организовано патрулирование лесных массивов. Группы будут работать до полной ликвидации лесных и ландшафтных пожаров», — добавили представители власти.

С 23 апреля в Курганской области был введен особый противопожарный режим. По данным правительства региона, в 2021 году в области было зарегистрировано 34 лесных пожара и 204 поджога мусора и лесной травы.

21 апреля в Целинном районе сгорело 52 гектара леса. Тогда пожар произошел из-за поджога сухой травы.

Пожар тушили жители нескольких районов Фото: администрация Целинного района

На месте был развернут штаб сотрудников МЧС Фото: администрация Целинного района