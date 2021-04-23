Россия начала отводить войска от границ с Украиной

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Этап специальных учений материально-технического обеспечения на станции Адуй. Свердловская область, военный, железная дорога, солдат, железнодорожные войска
Подразделения возвращаются на аэродромы и железнодорожные станции (архивное фото) Фото:

Войска, которые были задействованы во внезапной проверке боеготовности на юге России, недалеко от украинских границ, возвращаются в места постоянной дислокации. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ

«Воинские подразделения и соединения совершают марши на железнодорожные станции погрузки и аэродромы», — говорится в сообщении. Также осуществляется погрузка на корабли,ж/д платформы и самолеты, пишет РИА «Новости».

Министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить все проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты, пишет RT. При этом президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за отвод русских войск от границы не Москву, а своих западных партнеров, передает «Царьград». Как высказался Шойгу, РФ была вынуждена наращивать боевую мощь на юге страны из-за попыток НАТО дестабилизировать обстановку в ряде стран.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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