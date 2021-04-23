Россия начала отводить войска от границ с Украиной

Подразделения возвращаются на аэродромы и железнодорожные станции (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Войска, которые были задействованы во внезапной проверке боеготовности на юге России, недалеко от украинских границ, возвращаются в места постоянной дислокации. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ

«Воинские подразделения и соединения совершают марши на железнодорожные станции погрузки и аэродромы», — говорится в сообщении. Также осуществляется погрузка на корабли,ж/д платформы и самолеты, пишет РИА «Новости».

Министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить все проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты, пишет RT. При этом президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за отвод русских войск от границы не Москву, а своих западных партнеров, передает « Царьград ». Как высказался Шойгу, РФ была вынуждена наращивать боевую мощь на юге страны из-за попыток НАТО дестабилизировать обстановку в ряде стран.