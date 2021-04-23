Россия начала отводить войска от границ с Украиной

Войска, которые были задействованы во внезапной проверке боеготовности на юге России, недалеко от украинских границ, возвращаются в места постоянной дислокации. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ
«Воинские подразделения и соединения совершают марши на железнодорожные станции погрузки и аэродромы», — говорится в сообщении. Также осуществляется погрузка на корабли,ж/д платформы и самолеты, пишет РИА «Новости».
Министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить все проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты, пишет RT. При этом президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за отвод русских войск от границы не Москву, а своих западных партнеров, передает «
Подписывайтесь на URA.RU в