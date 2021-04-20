Россия вынуждена наращивать боевую мощь на юге страны из-за попыток НАТО дестабилизировать обстановку в ряде стран. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Нестабильное положение дел наблюдается в ряде стран Ближневосточного региона и Закавказья. Попытки альянса противодействовать его нормализации вынуждают нас принимать симметричные меры стратегического сдерживания», — сказал Шойгу. По его словам, это вынуждает Россию усиливать позиции войск Южного военного округа. Он отметил, что в прошлом году войска получили более 3,2 тысяч единиц вооружения и техники.
В начале апреля Россия начала переброску более десятка десантных и артиллерийских катеров из Каспийской флотилии в Черное море. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва будет вынуждена принять контрмеры в условиях роста активности НАТО на юге, передает RT.
Подписывайтесь на URA.RU в