Шойгу объяснил усиление войск на южной границе России

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Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург, шойгу сергей
Сергей Шойгу рассказал об оснащении войск Южного военного округа Фото:

Россия вынуждена наращивать боевую мощь на юге страны из-за попыток НАТО дестабилизировать обстановку в ряде стран. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Нестабильное положение дел наблюдается в ряде стран Ближневосточного региона и Закавказья. Попытки альянса противодействовать его нормализации вынуждают нас принимать симметричные меры стратегического сдерживания», — сказал Шойгу. По его словам, это вынуждает Россию усиливать позиции войск Южного военного округа. Он отметил, что в прошлом году войска получили более 3,2 тысяч единиц вооружения и техники.

В начале апреля Россия начала переброску более десятка десантных и артиллерийских катеров из Каспийской флотилии в Черное море. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва будет вынуждена принять контрмеры в условиях роста активности НАТО на юге, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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