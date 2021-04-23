В Госдуме предложили ежегодно платить по 10 тысяч семьям с детьми

Ребенок должен иметь российское гражданство, сказано в документе Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Партия ЛДПР предложила регулярно выплачивать российским семьям с детьми по 10 тысяч рублей на подготовку к школе. Законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму. Такую информацию сообщили в нижней палате парламента.

«Ежегодная денежная выплата в связи с началом учебного года направлена на оказание финансовой помощи родителям в процессе сбора детей в школу. Документом предусматривается предоставление родителям (опекунам, попечителям) права на получение ежегодной денежной выплаты в связи началом учебного года в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка», — отмечается в пояснительной записке к проекту, которую приводит РИА «Новости».

Впервые эта выплата будет произведена в августе этого года, пишет телеканал 360. При этом ребенок должен иметь российское гражданство.

Ранее с такой инициативой выступили депутаты от партии ЛДПР и представители Совфеда Сергей Леонов и Иван Абрамов, которые считают, что на сборы первоклассника в школу к 1 сентября может уйти до 20 тысяч рублей. В этом году из-за пандемии финансовое положение многих семей ухудшилось, убеждены члены партии.