В Госдуме предложили ежегодно платить по 10 тысяч семьям с детьми

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Ребенок должен иметь российское гражданство, сказано в документе Фото:

Партия ЛДПР предложила регулярно выплачивать российским семьям с детьми по 10 тысяч рублей на подготовку к школе. Законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму. Такую информацию сообщили в нижней палате парламента.

«Ежегодная денежная выплата в связи с началом учебного года направлена на оказание финансовой помощи родителям в процессе сбора детей в школу. Документом предусматривается предоставление родителям (опекунам, попечителям) права на получение ежегодной денежной выплаты в связи началом учебного года в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка», — отмечается в пояснительной записке к проекту, которую приводит РИА «Новости».

Впервые эта выплата будет произведена в августе этого года, пишет телеканал 360. При этом ребенок должен иметь российское гражданство.

Ранее с такой инициативой выступили депутаты от партии ЛДПР и представители Совфеда Сергей Леонов и Иван Абрамов, которые считают, что на сборы первоклассника в школу к 1 сентября может уйти до 20 тысяч рублей. В этом году из-за пандемии финансовое положение многих семей ухудшилось, убеждены члены партии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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