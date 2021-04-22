Звезда «Реальных пацанов» собрался на выборы

Армен Бежанян пока не знает, в каких именно выборах будет принимать участие Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Депутат думы Осы (Пермский край) Армен Бежанян, который известен широкой публике как актер из сериала «Реальные пацаны», может принять участие в выборах. Об этом он сообщил на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Если Вы меня поддержите и одобрите мою идею представлять вас и ваши интересы на краевом так и на федеральном уровне (решать вам), то я готов принять участие в предстоящих выборах», — обратился к своим подписчикам Бежанян на личной странице. Он отметил, что готов заявиться, если его пост за три дня соберет больше тысячи «лайков». За три часа пост «лайкнули» более 800 раз.

В разговоре с корреспондентом URA.RU Бежанян отметил, что пока не знает, в каких выборах — в Госдуму или заксобрание — готов принять участие. «Я сам пока не знаю. Это будет определено при общении с жителями. Об этом, скорее всего, буду спрашивать уже в следующем посте», — сообщил URA.RU Бежанян.

Выборы в Госдуму, Законодательное собрание Пермского края, а также в гордуму Перми пройдут в единый день голосования 19 сентября. Бежанян стал депутатом думы Осинского городского округа в сентябре 2019 года. Он прошел в думу по спискам партии «Единая Россия».

скрин с личной страницы Армена Бежаняна в соцсети «ВКонтакте»