Полеты из Тюмени в Москву подорожали

«Аэрофлот» возобновляет рейс SU1509 Тюмень — Москва с 1 мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU

После возобновления рейсов «Аэрофлота» по маршруту Тюмень — Москва стоимость билетов по этому направлению значительно выросла. Об этом URA.RU рассказали жители города, которые планировали воспользоваться услугами авиакомпании.

«Перед тем, как в марте отменили рейсы из Тюмени в Москву, билет в одну сторону можно было купить за 4 — 5 тысяч рублей. Сейчас стоимость билетов начинается от 6 тысяч», — пояснил URA.RU тюменец на условиях анонимности.

Другой житель города в беседе с агентством заявил, что купить билеты по минимальной цене довольно сложно, так как их быстро разбирают. «Допустим, билет „Аэрофлота“ из Тюмени в Москву стоит от 6670 рублей. А все рейсы авиакомпании „Россия“ на тот же день и по тому же направлению стоят уже от 9670 рублей. Естественно, большинство пассажиров будут брать „Аэрофлот“, потому что разница 3 тысячи рублей — это существенная разница. Так что, если хочешь улететь в Москву „Аэрофлотом“, брать билеты нужно очень заранее», — сообщил собеседник агентства.

В авиакомпанию «Аэрофлот» направлен запрос. Ранее URA.RU писало о том, что в марте «Аэрофлот» прекратил полеты в 26 городов, включая Челябинск, Тюмень и Ханты-Мансийск. Направления были переданы «Победе» и «России». С 1 мая «Аэрофлот» возобновил полеты из Тюмени в Москву.