ФСБ провела операцию совместно с Росгвардией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

ФСБ пресекла деятельность ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ) в Кемеровской и Новосибирской областях. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Пресечена деятельность ячейки международной террористической организации „Хизб ут-Тахрир аль-Ислами“», — рассказали в ЦОС. В операции также принимала участие Федеральная служба войск национальной гвардии. Члены ячейки выступали за создание всемирного халифата, разрушение институтов светского общества и насильственное свержение действующей власти, пишет ТАСС. Также они вербовали в свои ряды местных жителей.

ФСБ ранее опубликовала видео задержания радикальных исламистов, которые готовили теракт в Крыму. Они принадлежали к сторонниками запрещенной в России организации «Хайят Тахрир аш-Шам». После совершения теракта они планировали бежать из России в Сирию и Турцию для вступления в международную террористическую организацию, передает телеканал 360.