ФСБ задержала группу террористов. Они хотели свергнуть власть и создать халифат

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Место антитеррористической операции в Екатеринбурге, где уничтожили трёх террористов. Екатеринбург, фсб, контртеррористическая операция, кто
ФСБ провела операцию совместно с Росгвардией Фото:

ФСБ пресекла деятельность ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ) в Кемеровской и Новосибирской областях. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Пресечена деятельность ячейки международной террористической организации „Хизб ут-Тахрир аль-Ислами“», — рассказали в ЦОС. В операции также принимала участие Федеральная служба войск национальной гвардии. Члены ячейки выступали за создание всемирного халифата, разрушение институтов светского общества и насильственное свержение действующей власти, пишет ТАСС. Также они вербовали в свои ряды местных жителей.

ФСБ ранее опубликовала видео задержания радикальных исламистов, которые готовили теракт в Крыму. Они принадлежали к сторонниками запрещенной в России организации «Хайят Тахрир аш-Шам». После совершения теракта они планировали бежать из России в Сирию и Турцию для вступления в международную террористическую организацию, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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