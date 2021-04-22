22 апреля 2021

В Кургане водители автобусов на ходу поменяли маршрут

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, автомобили, автобус, автодорога, машины, некрасовский мост
По словам местного жителя, несколько автобусов проезжают остановку, которая указана в маршруте (архивное фото) Фото:

В Кургане, по словам пассажиров, автобусы маршрута № 360 проезжают мимо одной из остановок несмотря на то, что она указана в графике движения. Об этом житель города написал на портале «Обратись».

«Автобус <…> с конечной остановки 1 мкр. снова проехал напрямую по ул. Мостостроителей, не соблюдая установленный маршрут <…> Пассажиры на остановке „школа № 26“ стояли и ждали неизвестно чего», — рассказал горожанин. Он отметил, что сталкивался с такими проблемами в марте и апреле несколько раз.

На обращение ответили представители администрации Кургана. «Информация доведена до руководителя автотранспортного предприятия ООО „Перевозчик“, обслуживающего маршрут № 360, для рассмотрения и принятия мер», — рассказали в мэрии.

Ранее появилась информация, что в Кургане общее количество автобусов уменьшится примерно на 20%. Например, на маршруте № 374 остался только один автобус. Власти связали ситуацию на маршруте со значительным снижением пассажиропотока.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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