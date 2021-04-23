В Кремле отреагировали на снижение трат россиян на еду

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Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков напомнил, что доходы упали не только в России Фото:
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

В Кремле знают об уменьшении доходов граждан и снижении трат на продукты. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Проблемы хорошо известны. Не знаю, насколько соответствуют реальности проценты, приведенные компанией „Тинькофф“. Ведется работа, чтобы выправить ситуацию», — сказал Песков. Он согласился с тем, что доходы населения за прошлый год снизились. Представитель Кремля подчеркнул, что это произошло не только в России, но и в других странах из-за пандемии коронавируса.

По данным исследовательского центра «Тинькофф Data», в феврале 2021 года покупки яблок упали на 60%. Более, чем на 40% снизилось число трат на морковь, апельсины, капусту и хлебобулочные изделия. Мясо же стали покупать на 13% — 25% реже. По данным Росстата, с 30 марта по 5 апреля подорожали маргарин (на 0,6%), баранина и печенье (на 0,5%), говядина, шоколадные конфеты (на 0,4%), колбасные изделия и молоко (на 0,2%), мороженая рыба, сливочное масло, водка и соль (на 0,1%), передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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