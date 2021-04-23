Россияне стали меньше тратить на еду

Траты на фрукты снизились до 60% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

В России граждане стали реже покупать овощи, фрукты и мясо. К такому выводу пришли специалисты исследовательского центра «Тинькофф Data».

«В феврале 2021 года покупки яблок упали на 60%», — приводит « Коммерсант » данные исследования. Более, чем на 40% снизилось число трат на морковь, апельсины, капусту и хлебобулочные изделия. Картофель стали покупать реже на 30%, а муку — на 13%. Покупать говядину стали реже на 25%, свинину — на 13%. При этом отмечен рост расходов на налоги, пошлины и штрафы в среднем на 10%.

По данным Росстата, с 13 по 19 апреля баранина подорожала на 0,6%, свинина — на 0,5%, яйца — на 1,5%, сахар — на 0,5%, подсолнечное масло — на 0,3%, сообщает телеканал 360. Цены на морковь выросли в среднем по стране на 1,7%, на белокочанную капусту — на 1,6%, картофель подорожал на 1,5%. Министерство промышленности и торговли России не поддерживает политику государственного регулирования цен, передает « Федеральное агентство новостей ». В Союзе потребителей РФ призвали ввести специальные банковские карты для малоимущих, чтобы субсидировать приобретение отечественных продуктов питания.