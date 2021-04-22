Полпред Якушев рассказал, как Тюмень попала в послание Путина

Владимир Якушев провел в Тюмени пресс-конференцию по итогам послания президента Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюмень вошла в число пилотных проектов новой программы по стимулированию жилищного строительства, так как регион отвечает необходимым критериям. Об этом на своей пресс-конференции рассказал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. Ранее в своем послании Федеральному собранию Владимир Путин перечислил регионы, в которых реализуют новую меру поддержки.

«Субъекты для апробации рассматривались в зависимости от готовности региональных правительств. Также в выбранных субъектах действительно есть перспективные земельные участки в федеральной собственности, это было одним из критериев», — рассказал полпред президента в УрФО Владимир Якушев, в рамках пресс-конференции по итогам послания президента РФ.

Он также добавил, что не стоит зацикливаться только на Тюмени. «Наличие пилотных проектов говорит о том, что и другие регионы смогут в этой истории поучаствовать. Что касается УрФО — в принципе, эту технологию применить позволят практически все субъекты. Отработаем механизм в Тюмени, а потом будем масштабировать», — подчеркнул Владимир Якушев.

Ранее URA.RU писало, что в ходе своего послания президент РФ Владимир Путин рассказал о новой программе по стимулированию строительства жилья в регионах. «ДОМ.РФ» будет предоставлять займы для застройщиков под минимальный процент. Апробация пройдет в четырех субъектах страны.