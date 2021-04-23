В Кремле прокомментировали отвод войск РФ от границы с Украиной

Отвод российских войск от границы с Украиной не является вопросом российско-американских отношений. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы говорили, что любые перемещения российских войск по территории России никому не угрожают. Это не вопрос для российско-американских отношений», — заявил Песков. Действия России на ее территории не являются эскалацией, отметил пресс-секретарь президента. Россия при обучении своих войск и военном строительстве будет поступать так, как считает нужным, заключил Песков.
Ранее Запад обвинял Россию в эскалации конфликта в Донбассе из-за передвижения войск у границы с Украиной, пишет RT. 23 апреля стало известно об отводе войск России. В США уже заявили, что ждут этого, уточняет «Национальная служба новостей».
Подписывайтесь на URA.RU в