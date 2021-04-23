В Кремле прокомментировали отвод войск РФ от границы с Украиной

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция Президента России Владимира Путина. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков заявил, что передвижение российских войск по стране не касается отношений с США Фото:

Отвод российских войск от границы с Украиной не является вопросом российско-американских отношений. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы говорили, что любые перемещения российских войск по территории России никому не угрожают. Это не вопрос для российско-американских отношений», — заявил Песков. Действия России на ее территории не являются эскалацией, отметил пресс-секретарь президента. Россия при обучении своих войск и военном строительстве будет поступать так, как считает нужным, заключил Песков.

Ранее Запад обвинял Россию в эскалации конфликта в Донбассе из-за передвижения войск у границы с Украиной, пишет RT. 23 апреля стало известно об отводе войск России. В США уже заявили, что ждут этого, уточняет «Национальная служба новостей».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...