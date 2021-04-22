Крупный бизнесмен выдвинулся в тюменскую облдуму

Источник URA.RU называет Эдуарда Омарова реальным кандидатом в депутаты Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Владелец компании «Кванта+» и депутат тюменской областной думы Эдуард Омаров намерен избраться в новый созыв регионального парламента осенью 2021 года. Народный избранник подал документы на участие во внутрипартийном предварительном голосовании (ПГ) «Единой России», сообщили URA.RU в пресс-службе реготделения партии.

«На участие в ПГ для последующего выдвижения от „Единой России“ кандидатом в депутаты Тюменской областной думы седьмого созыва зарегистрирован Эдуард Омаров. Он подал документы по единому избирательному округу», приводит пресс-служба слова главы областного отделения ЕР Андрея Артюхова.

По словам источника агентства в областной думе, Омаров займет проходное место в списке партии. «Депутат курирует важный партийный проект „Чистая вода“, он необходим в будущем составе», — отметил инсайдер. В пресс-службе реготделения ЕР не стали оценивать перспективы Омарова. «Все будет решено по итогам праймериз», — заявили там.

Ранее агентство писало, что на ПГ с последующим выдвижением в региональный парламент заявились самый богатый тюменский депутат Дмитрий Горицкий и топ-менеджер дочки «Газпрома» Олег Ваховский. Праймериз «Единой России» пройдут в онлайн-формате с 24 по 30 мая. Выборы депутатов Тюменской областной думы намечены на 19 сентября.