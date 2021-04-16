16 апреля 2021
15 апреля 2021

Самый богатый тюменский депутат выдвинулся на выборы в облдуму

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Горицкий. Пресс-конференция. Тюмень, горицкий дмитрий
Экс-президент «Запсибкомбанка» Дмитрий Горицкий подал документы на участие в праймериз Фото:

Самый богатый депутат Тюменской областной думы (заработал в 2019 году более 1,1 млрд рублей), экс-президент «Запсибкомбанка» Дмитрий Горицкий намерен в 2021 году войти в новый созыв регионального парламента. 16 апреля он подал документы на участие во внутрипартийных праймериз «Единой России», сообщили URA.RU в пресс-службе ЕР.

«Сегодня мы зарегистрировали шесть человек на участие в предварительном голосовании для последующего выдвижения от „Единой России“ кандидатами в депутаты Тюменской областной думы. Трое из них — действующие депутаты, всем хорошо известные — Дмитрий Горицкий, Дмитрий Новицкий и Альберт Суфианов, они идут по списку», — приводит пресс-служба слова главы реготделения партии Андрея Артюхова.

Источник агентства во властных кругах сообщает, что Горицкий и Суфианов наверняка пройдут в новый созыв облдумы. «А вот к Новицкому есть вопросы — с большой долей вероятности он займет в списке непроходное место», — добавляет инсайдер.

В пресс-службе партии не стали комментировать предвыборные расклады. «Все решат избиратели во время праймериз и выборов», — ответили там URA.RU. Выборы в Тюменскую областную думу намечены на 19 сентября. В этот же день пройдет голосование за новый состав Государственной думы РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
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