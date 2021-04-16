Главы «Газпром трансгаз Сургут» традиционно заседают в тюменской облдуме Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Генеральный директор компании «Газпром трансгаз Сургут» Олег Ваховский планирует осенью 2021 года получить мандат депутат тюменской облдумы. По информации на сайте предварительного внутрипартийного голосования «Единой России», топ-менеджер подал документы на участие в праймериз. Ранее о выдвижении Ваховского говорили источники URA.RU.

«Ваховский Олег Викторович — одномандатный избирательный округ №10 (Сургутский)», — говорится на портале праймериз об участии гендиректора дочки «Газпрома» в выборах седьмого созыва тюменского парламента. Отмечается, что менеджер не входит в ЕР, но является сторонником партии.

Инсайдер агентства из «Газпром трансгаз Сургут» рассказал, что представитель предприятия традиционно заседает в Тюменской областной думе. В текущем созыве парламента (а также в третьем, четвертом и пятом созывах думы) это место занимает бывший гендиректор компании Игорь Иванов, вышедший на пенсию в мае 2019 года.

Праймериз ЕР пройдут в онлайн-формате с 24 по 30 мая. Выборы в тюменскую облдуму назначены на 19 сентября.