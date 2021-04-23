В «Справедливой России» ответили на слухи о смене лидера партии

Сообщение о грядущей смене лидера партии «Справедливая Россия — за правду» оказалось фейком. Слухи официально опровергли в пресс-службе СР.
«Новость яркая, резонансная, но с одним небольшим изъяном — никакого отношения к действительности она не имеет», — прокомментировали в «Справедливой России» заявления СМИ о смене главы партии Сергея Миронова. Пресс-служба СР подчеркнула, что открыта для запросов журналистов. Кроме того, в партии случаются другие события, представляющие интерес.
Ранее у РИА «Новости» появилась информация о смене руководителя «Справедливой России» от анонимного источника. Издание предполагало, что новым главой СР станет российский писатель Захар Прилепин, уточняет «Национальная служба новостей».
Подписывайтесь на URA.RU в