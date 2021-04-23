В «Справедливой России» ответили на слухи о смене лидера партии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Объединительный съезд
Сергей Миронов останется главой «Справедливой России» Фото:

Сообщение о грядущей смене лидера партии «Справедливая Россия — за правду» оказалось фейком. Слухи официально опровергли в пресс-службе СР.

«Новость яркая, резонансная, но с одним небольшим изъяном — никакого отношения к действительности она не имеет», — прокомментировали в «Справедливой России» заявления СМИ о смене главы партии Сергея Миронова. Пресс-служба СР подчеркнула, что открыта для запросов журналистов. Кроме того, в партии случаются другие события, представляющие интерес.

Ранее у РИА «Новости» появилась информация о смене руководителя «Справедливой России» от анонимного источника. Издание предполагало, что новым главой СР станет российский писатель Захар Прилепин, уточняет «Национальная служба новостей».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...