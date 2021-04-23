Сергей Миронов может покинуть пост после съезда партии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

На съезде партии «Справедливая Россия — За правду» может быть принято решение о смене руководителя. Об этом сообщает РИА «Новости» в своем telegram-канале.

«Справедливая Россия — За правду» на съезде в июне может сменить председателя», — пишет издание со ссылкой на источники. Предположительно, пост может перейти к Захару Прилепину, а нынешний глава партии Сергей Миронов пойдет на выборы как одномандатник от Санкт-Петербурга.

«Мы видели эту информацию. Единственное, что могу сказать, что это фейк. Это вброс», — сообщили в пресс-службе партии. Захар Прилепин не ответил на звонок корреспондента.

Ранее появлялись данные о том, что Прилепин добивается слияния КПРФ со своей партией. Сам он не подтвердил и не опроверг слухи о переговорах с коммунистической партией. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что нынешний глава КПРФ Геннадий Зюганов оставит свой пост. Ему на смену может прийти депутат Госдумы Юрий Афонин, передает телеканал 360. Тот подтвердил, что на съезде действительно будут выбирать новое руководство компартии, пишет « Ф едеральное агентство новостей ».