Прокуратура назвала наказание для убийцы вора в законе Япончика

Одного из исполнителей убийства российского вора в законе Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева хотят отправить в тюрьму на 16 лет. Приговор станет известен 23 апреля, сообщают СМИ.
«Прокуратура попросила приговорить к 16 годам колонии строгого режима Каху Газзаева. Он входил в число исполнителей преступления и, единственный из фигурантов, признал свою вину и заключил соглашение о сотрудничестве», — сообщает «
Расследование убийства Япончика завершилось 12 марта 2021 года. Генпрокуратура утвердила обвинительные приговоры для трех участников дела. Также следователи объяснили, почему был убит криминальный авторитет. Мотивом преступления стала попытка приобрести статус вора в законе. Первым арестованным по этому делу оказался Муртаза Шадания, напоминает RT. Организатор убийства, по данным следствия, скрылся из России, уточняет «Национальная служба новостей».
По данным следствия всего в группу предполагаемых убийц Япончика входило шесть человек. В 2009 году они несколько месяцев следили за вором в законе. Злоумышленники напали на Иванькова на Хорошевском шоссе в Москве. В него выстрелили из снайперской винтовки.
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