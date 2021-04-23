Еще три страны вышлют российских дипломатов

Литва, Эстония и Латвия вышлют российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Об этом сообщают министерства иностранных дел трех стран.
«В знак солидарности с нашими чешскими союзниками и в связи с нарушениями Венской конвенции Латвия приняла решение выслать российского дипломата», — заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в своем Twitter. Он подчеркнул, что страна не потерпит подрывной деятельности ни у себя, ни у своих союзников.
В Литве персонами нон грата объявили сразу двух сотрудников российского дипведомства. Власти Литвы отметили, что россияне якобы занимались деятельностью, не соответствующей их статусу. Эстония в знак солидарности высылает только одного дипломата. До этого премьер-министр Чехии поблагодарил Словакию за высылку россиян в знак солидарности, напоминает «Национальная служба новостей».
Ранее Чехия выслала из страны 18 российских дипломатов. Перед этим власти страны обвинили российские спецслужбы во взрыве, случившемся в 2014 году на складе боеприпасов в местной деревне Врбетица. В ответ Россия выслала 20 чешских дипломатов. Тогда Прага пообещала выдворить из страны еще 60 сотрудников российского посольства, если Москва не вернет чешских дипломатов обратно, пишет агентство Nation news.
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