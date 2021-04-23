Суд принял решение по делу убийцы вора в законе Япончика

Суд приговорил одного из убийц вора в законе Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева к 14 годам колонии. Об этом сообщает Следственный комитет России.
«Доказательства, собранные Следственным комитетом Российской Федерации, признаны судом достаточными. Приговором суда Газзаеву назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сказано на сайте СК РФ.
Следствие доказало, что убийство Япончика планировалось долгое время. В этом деле Газзаев помогал следить за вором в законе. Также, по данным следствия, в момент убийства он наблюдал за обстановкой на месте происшествия, отмечает телеканал 360. Дело Газзаева рассматривалось отдельно от других фигурантов, так как он сознался в преступлении и пошел на сделку со следствием.
Прокурор просил приговорить злоумышленника к 16 годам лишения свободы. При этом главой группировки и заказчиком убийства был Илья Симония, который сейчас находится в международном розыске, пишет «Национальная служба новостей».
Убийство Иваньково произошло в 2009 году. По данным следствия группа из шести человек несколько месяцев готовилась к преступлению. В Япончика выстрелили из снайперской винтовки на Хорошевском шоссе Москвы. Мотивом признано желание вернуть себе статус вора в законе.
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