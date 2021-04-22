Власти помогут части тюменцев с жильем

Александр Моор (справа), Владимир Якушев (в центре) и заместитель гендиректора «ДОМ.РФ» Денис Филиппов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменцам частично возместят съем жилья в специально построенных арендных домах. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, в рамках пресс-конференции по итогам совещания, посвященного участию «ДОМ.РФ» в реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в УрФО. На поддержку смогут рассчитывать бюджетники и студенты.

«У жителей должны быть разные варианты — купить жилье, взять его в ипотеку, а также арендовать. Модель арендного жилья следующая — регион и „ДОМ.РФ“ компенсируют часть платы за найм, поэтому на людей ляжет небольшая ее часть», — рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в рамках пресс-конференции, прошедшей в правительстве региона.

Арендные дома будут строить под нужды работников бюджетной сферы — врачей, учителей и так далее. Также программа будет работать и для студентов.

«В УрФО такие проекты есть, а у „ДОМ.РФ“ есть желание, чтобы их было больше. Мы рассматриваем перспективы, чтобы такие проекты появлялись в „студенческих“ городах — Тюмени, Екатеринбурге, Кургане, Челябинске», — отметил на пресс-конференции полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, который сегодня работает в Тюмени.

Сегодня в Тюмени проходит совещание по итогам послания президента РФ, озвученного Федеральному собранию. В его рамках власти раскрыли, как Тюмень попала в число регионов, в которых апробируют новый проект по развитию жилищного строительства.