Экс-министр Абызов попал в больницу СИЗО

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Михаил Абызов был арестован в марте 2019 года Фото:

Бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова перевели в больницу СИЗО «Матросская тишина» в Москве из-за пневмонии. Об этом заявила член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ольга Дружинина.

«Абызов госпитализирован из следственного изолятора „Лефортово“ в больницу СИЗО „Матросская тишина“ с пневмонией», — приводит слова Дружининой РИА «Новости». По ее словам, коронавирус у Абызова пока не подтвердился. Она уточнила, что заболевание протекает в легкой форме.

Экс-министра Михаила Абызова арестовали 27 марта прошлого года по подозрению в хищении четырех миллиардов рублей, сообщает РАПСИ. По версии следствия, деньги с 2011 по 2014 год чиновник выводил за рубеж. Проверка также показала, что в 2018 году Михаил Абызов принимал непосредственное участие в продаже акций ОАО «СИБЭКО», а на его счета поступило 32,5 млрд рублей от иностранных компаний, напоминает «Национальная служба новостей». В октябре 2020 года суд по иску Генпрокуратуры взыскал с Абызова эти деньги.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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