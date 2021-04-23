Экс-министр Абызов попал в больницу СИЗО

Бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова перевели в больницу СИЗО «Матросская тишина» в Москве из-за пневмонии. Об этом заявила член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ольга Дружинина.
«Абызов госпитализирован из следственного изолятора „Лефортово“ в больницу СИЗО „Матросская тишина“ с пневмонией», — приводит слова Дружининой РИА «Новости». По ее словам, коронавирус у Абызова пока не подтвердился. Она уточнила, что заболевание протекает в легкой форме.
Экс-министра Михаила Абызова арестовали 27 марта прошлого года по подозрению в хищении четырех миллиардов рублей, сообщает РАПСИ. По версии следствия, деньги с 2011 по 2014 год чиновник выводил за рубеж. Проверка также показала, что в 2018 году Михаил Абызов принимал непосредственное участие в продаже акций ОАО «СИБЭКО», а на его счета поступило 32,5 млрд рублей от иностранных компаний, напоминает «Национальная служба новостей». В октябре 2020 года суд по иску Генпрокуратуры взыскал с Абызова эти деньги.