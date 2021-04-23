Вирусологи: как длинные выходные в мае скажутся на пандемии в РФ

В России дни с 1 по 10 мая будут выходными Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Влияние длинных майских выходных на статистику заболеваемости коронавирусом можно будет оценить только через три недели после них. Об этом в разговоре с URA.RU заявил профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Мы посмотрим, как это может сказаться, вот эти длинные выходные. Люди будут общаться, люди будут разъезжаться и так далее. Посмотрим, что будет еще через три недели», — объяснил URA.RU Альтштейн. При этом, подчеркнул вирусолог, введение длинных выходных не является противоэпидемической мерой.

Профессор, академик РАЕН, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров в беседе с URA.RU выразил мнение, что сейчас в России нет необходимости в длинных выходных из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. «Я не вижу никаких оснований удлинять каникулы. Эпидемических оснований», — высказался он.

С ними не согласился заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии, член-корреспондент РАН Петр Чумаков. По его словам, длинные выходные положительно скажутся на эпидемиологической обстановке в стране. «Наоборот, будет некое рассредоточение людей из больших городов», — сказал собеседник URA.RU.

В адрес вице-премьера РФ, главы федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяне Голиковой и Минздрав РФ были направлены запросы. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о длинных выходных с 1 по 10 мая. Таким образом он поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая предложила эту меру в качестве предупреждения новой волны коронавируса в стране. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила увеличить майские выходные на постоянной основе, пишет «Дни.ру».