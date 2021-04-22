Прокурор Нижнетавдинского района Андрей Нохрин покидает свой пост (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокурор Нижнетавдинского района Андрей Нохрин ушел в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Нохрин ушел с поста. Решение было принято в марте, но широко известно об этом стало только сейчас», — сообщил инсайдер. Он также добавил, что в должности прокурора Нижнетавдинского района Нохрин проработал чуть больше двух лет. До этого прокурор работал в надзорном ведомстве областной столицы.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе прокуратуры Тюменской области не удалось. Там попросили отправить официальный запрос, ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало о других кадровых перестановках в прокуратуре Тюменской области. В марте прокурором Омутинского района был назначен Владимир Третьяков, в феврале прокуратуру Заводоуковского района возглавил Василий Гуммер.