22 апреля 2021

Прокурор из Тюменской области уходит в отставку. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по делу экс-главы Кетовского района Носкова Александра. Курган, прокурор, прокуратура, погон, судебное заседание, суд, судебный процесс
Прокурор Нижнетавдинского района Андрей Нохрин покидает свой пост (архивное фото) Фото:

Прокурор Нижнетавдинского района Андрей Нохрин ушел в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Нохрин ушел с поста. Решение было принято в марте, но широко известно об этом стало только сейчас», — сообщил инсайдер. Он также добавил, что в должности прокурора Нижнетавдинского района Нохрин проработал чуть больше двух лет. До этого прокурор работал в надзорном ведомстве областной столицы.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе прокуратуры Тюменской области не удалось. Там попросили отправить официальный запрос, ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало о других кадровых перестановках в прокуратуре Тюменской области. В марте прокурором Омутинского района был назначен Владимир Третьяков, в феврале прокуратуру Заводоуковского района возглавил Василий Гуммер.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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