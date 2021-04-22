Источник: позиции СК и налоговой по делу «Мотива» разошлись

Об уголовном деле в отношении топ-менеджера «Мотива» стало известно весной 2021-го Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Федеральная налоговая служба (ФНС) и Следственный комитет имеют разные позиции по уголовному делу о сокрытии налогов ООО «Екатеринбург-2000» («Мотив»), сообщает источник URA.RU, знакомый с деталями разбирательства. По его словам, одно ведомство не имеет претензий к коммерческой структуре, другое — считает, что компания серьезно обманула государство.

«ФНС не имеет к „Мотиву“ претензий по налогам: все судебные разбирательства были в пользу компании. Но СК считает, что был огромный сговор и руководство фирмы ввело государство в заблуждение», — поделился инсайдер. Представители «Мотива» и свердловского управления СК от комментариев пока воздерживаются. В ФНС направлен запрос на комментарий по теме. URA.RU опубликует ответ, как только он поступит.

Об уголовном деле в отношении директора ООО «Екатеринбург-2000» Алексея Артемасова, возбужденном СК РФ по ч.2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов»), стало известно в марте. Источники URA.RU сообщали, что в 2015—2017 годах компания якобы заключила ряд фиктивных сделок на общую сумму 2,6 млрд рублей. Первые оперативно-следственные действия в офисах «Мотива» прошли в августе 2020-го. Компания пыталась оспорить законность действий УФСБ, однако суды встали на сторону силовиков.

Собеседники агентства передают разные версии уголовного дела в отношении «Мотива», но все они связаны с бенефициаром компании Виталием Кочетковым. Одни говорят, что силовики таким образом зачищают окружение губернатора Евгения Куйвашева перед выборами (Кочетков считается близким к нему бизнесменом), другие — что уголовное дело является политической местью.