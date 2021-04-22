Города ХМАО затянуло смогом из-за пожаров

В ХМАО из соседних регионов пришел смог Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска и других городов ХМАО утром обнаружили в воздухе смог и запах гари. Предположительно, дым пришёл из соседних регионов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС ХМАО.

«На данный момент, действующих пожаров на территории округа нет. Вероятнее всего, дым пришел из соседних субъектов. Опыт показывает, что дым с легкостью переходит из одного субъекта в другой. В прошлом году мы наблюдали тоже самое», — сказали в пресс-службе МЧС ХМАО.

В МЧС добавили, что в ХМАО первый лесной пожар в этом году произошел 22 апреля в Кандинском районе, но был потушен в течение часа. «Площадь пожара была не большой, таких объемов дыма, как сейчас, просто не было», — сказали спасатели. По данным Авиалесоохраны, леса горят на территории Тюменской области и Красноярского края, который также граничит с ХМАО.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области горит Песьяновский природный заказник. Площадь пожара составила десятки квадратных километров.