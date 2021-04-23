В Госдуме предложили ввести ежегодные выплаты для семей с детьми

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли законопроект, предусматривающий ежегодные выплаты по 10 тысяч рублей родителям школьников перед началом учебного года. О работе над документом рассказал замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
«Мы предложили каждый год выплачивать по 10 тысяч рублей для того, чтобы были средства собрать ребенка в школу. Скорее всего, мы должны прийти к тому, чтобы определить некий критерий нуждаемости», — объяснил Нилов telegram-каналу «ВидеоДума». Депутат объяснил необходимость вводить критерии тем, что не всем детям будет нужна такая выплата. Некоторые ребята имеют очень даже обеспеченных родителей, чья зарплата достаточна, чтобы собрать ребенка в школу.
О разовых выплатах к 1 сентября для семей с детьми заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Глава государства решил оказать такую помощь детям уже в августе 2021 года. Льготу он планирует сохранить в последующие годы для первоклассников. Нилов отметил, что работа над законопроектом по выделению средств школьникам перед учебным годом продолжится.
Путин в ходе послания также объявил о целом ряде других детских льгот, напоминает телеканал 360. Ранее в Госдуме предложили ввести список новых льгот для многодетных семей. Кроме того, предлагается продлить льготы для семей с детьми, которые выдавались из-за коронавируса, пишет агентство Nation news.
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