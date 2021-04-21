21 апреля 2021

Чехия планирует разорвать дружеские отношения с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
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Русско-чешский деловой форум в Хаяте. Екатеринбург, россия, флажки, чехия
Чешские сенаторы призвали разорвать дружеские отношения с РФ Фото:

Чехия может разорвать договор о дружеских отношениях с Москвой. С такой инициативой выступили депутаты верхней палаты парламента, предложение поддержали 67 сенаторов из 72.

«Депутаты верхней палаты парламента Чехии призвали максимально сократить численность сотрудников российского посольства в Праге до одного посла. Они также предложили правительству разорвать с Москвой договор о дружеских отношениях», — передает телеканал 360.

Отмечается, что парламент признал взрыв на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году актом государственного терроризма. При этом сенаторы не смогли предоставить доказательств причастности спецслужб России к происшествию. Сенаторы предложили обсудить случившееся во Врбетице на заседании Совбеза ООН и с руководящими органами Евросоюза и НАТО.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага обнаружила русский след в организации взрывов. Страна выслала 18 российских дипломатов. В ответ на это Москва объявила 20 чешских дипломатов персонами нон грата. Исполняющий обязанности министра иностранных дел страны Ян Гамачек заявил, что Чехия может выслать всех дипломатов РФ, чтобы начать с нуля отношения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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