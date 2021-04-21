Чехия планирует разорвать дружеские отношения с Россией

Чехия может разорвать договор о дружеских отношениях с Москвой. С такой инициативой выступили депутаты верхней палаты парламента, предложение поддержали 67 сенаторов из 72.
«Депутаты верхней палаты парламента Чехии призвали максимально сократить численность сотрудников российского посольства в Праге до одного посла. Они также предложили правительству разорвать с Москвой договор о дружеских отношениях», — передает телеканал 360.
Отмечается, что парламент признал взрыв на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году актом государственного терроризма. При этом сенаторы не смогли предоставить доказательств причастности спецслужб России к происшествию. Сенаторы предложили обсудить случившееся во Врбетице на заседании Совбеза ООН и с руководящими органами Евросоюза и НАТО.
Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага обнаружила русский след в организации взрывов. Страна выслала 18 российских дипломатов. В ответ на это Москва объявила 20 чешских дипломатов персонами нон грата. Исполняющий обязанности министра иностранных дел страны Ян Гамачек заявил, что Чехия может выслать всех дипломатов РФ, чтобы начать с нуля отношения.
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